В ЕС Киеву пообещали военную помощь с одной оговоркой Лидеры ЕС пообещали оказывать Киеву военную помощь без ущерба для интересов стран союза

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Look Press

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, однако с одной оговоркой. Теперь такая помощь не должна нести ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС и должна учитывать такие же интересы всех стран союза, сообщает РИА Новости.

Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов, — цитирует агентство заявление саммита.

Прежде некоторые европейских страны, в числе которых Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, выступили против того, чтобы давать Киеву долгосрочные обязательства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз собирается использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. В Брюсселе рассчитывают, что на этом за год смогут зарабатывать не менее €3 млрд. Политик отметил, что придется использовать такой юридический механизм, который не даст пошатнуть финансовую стабильность Евросоюза.