В ЕС ищут способы, как европейцам платить больше за товары из России МИД Бельгии: ЕС ищет способы по введению пошлин на все сельхозтовары из России

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Евросоюз рассматривает варианты по введению пошлин не только на зерновые культуры, но и на любые другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Такое заявление было сделано на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, в ходе которого европейские политики решили установить с 1 июля «запретительно высокие» пошлины на зерновые из России и Белоруссии, передает ТАСС.

Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна, — сказала бельгийский дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз намерен не допустить представителей Венгрии к высоким министерским постам в Еврокомиссии, наказав тем самым ее премьер-министра Виктора Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что лидеры сообщества «устали от постоянного обструкционизма премьера в отношении Украины» и сопротивления оказанию ей помощи.

До этого сообщалось, что Международный совет по зерну по итогам сельскохозяйственного сезона повысил прогноз по экспорту пшеницы из России. Аналитики считают, что РФ впервые займет почти 26% мирового рынка. Согласно прогнозу, Россия в текущем сельскохозяйственном году экспортирует 53,1 млн тонн пшеницы.