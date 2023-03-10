В ЕС хотят вместе патрулировать море из-за «российских кораблей-шпионов»

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Страны ЕС рассматривают возможность проведения совместного морского патрулирования и военно-морских учений для защиты критической инфраструктуры на море и «борьбы с российскими кораблями-шпионами», сообщает Financial Times. Кроме того, стратегия предполагает наращивание в этих целях спутниковой сети и обмена разведданными.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса, взрывы на газопроводах «Северные потоки» показали необходимость усилить бдительность.

7 марта в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что американские чиновники, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсии на газопроводах в Балтийском море могла осуществить проукраинская группировка, не связанная с руководством Украины и президентом страны Владимиром Зеленским. По версии NYT, в состав группы могли входить украинцы или россияне либо граждане обоих государств.

Британское издание Daily Telegraph сообщило, что страны Запада, вероятно, не станут публично раскрывать имя предпринимателя из Украины, который якобы причастен к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».