В ЕС хотят увеличить закупки ядерного топлива из России Reuters: страны Евросоюза могут увеличить закупки ядерного топлива из России

До конца текущего года Евросоюз, вероятнее всего, увеличит закупки ядерного топлива у России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на подразделение Евратома. По его информации, почти все страны уже приступили к поиску альтернатив, однако этот процесс небыстрый, из-за чего приходится делать запасы на случай сбоев.

Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор. — NEWS.ru) российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, вероятно, он вырастет в 2023 году по сравнению с [тем же] годом, — сообщил глава подразделения Евратома Стефано Чиккарело.

В прошлом году на увеличение импорта топлива пошли пять стран ЕС, среди которых Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия. Они приобрели на 30% больше необходимого количества. При этом все страны, за исключением Венгрии, уже подписали контракты на поставку альтернативного топлива.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Румыния подписали соглашение, согласно которому через территорию последней будет осуществляться транзит российского ядерного топлива. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, товар будут доставлять по Черному морю. Приобретенное у России топливо Венгрия намерена использовать для работы атомной электростанции «Пакш».