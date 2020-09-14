В ЕС хотят как можно быстрее принять дополнительные санкции по Минску

https://static.news.ru/photo/47a352ba-f751-11ea-9141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Евросоюз хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее. Сделать это планируется до заседания Евросовета, которое пройдёт 24–25 сентября. С таким заявлением на пленарном заседании Европарламента выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее он сообщил, что выбранный главой республики Александр Лукашенко не является легитимным президентом. Как подчеркнул Боррель, Брюссель уже начинает пересматривать отношения с Минском и изучает секторы, в которых эти отношения можно заморозить.

Глава европейской дипломатии отметил, что санкции будут приняты и под них попадут «многие, кто участвовал в репрессиях». В Совете занимаются изучением данного вопроса и хотят ввести ограничительные меры до Евросовета.

Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции, — цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее лидеры стран ЕС ввели против ряда белорусских политиков, включая Лукашенко, индивидуальные санкции. Как отмечалось, ограничительные меры связаны с применением насилия в отношении демонстрантов и фальсификацией на выборах.

Массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях захлестнули республику после выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях, считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз, заявив о непризнании легитимности президентства Александра Лукашенко в Белоруссии и анонсировав санкции против Минска, снова включил двойные стандарты. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.