В ЕС еще на полгода продлили санкции против России

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Комитет постоянных представителей при Евросоюзе принял решение о продлении комплекса ограничительных мер в отношении России, сообщила пресс-служба Совета ЕС на официальной странице в Twitter. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.

Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины, — сказано в публикации.

Антироссийские санкции ЕС действуют с 2014 года и регулярно продлеваются в январе и июле на шесть месяцев. Ограничительные меры были усилены после начала спецоперации по демилитаризации Украины. С февраля 2022 года Брюссель ввел дополнительно 11 пакетов санкций, которые коснулись более 1,8 тысячи физических и юридических лиц.

Ранее Испанию заподозрили в нарушении антироссийских санкций. Члены Европарламента Карлес Пучдемонт, Антоний Комин и Клара Понсати обратились к Европейской комиссии с предположением, что государство участвует в действиях, противоречащих принятым против России мерам.

Так, в июне 2023 года была осуществлена прямая танкерная отгрузка нефти из порта Тамань в порт Мотриль. Дело в том, что с 5 декабря 2022 года на поставки сырой нефти из России действуют ограничения, принятые в рамках шестого пакета санкций.