В ЕС договорились об ограничении визового режима с Россией

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Евросоюз достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».

Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы, — заявил Боррель.

По словам Борреля, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что угрожает безопасности этих государств. Он добавил, что новый общеевропейский подход, «предотвратит шоппинг виз» для россиян, при этом «отрезать» от гражданского общества выступающих против военной операции россиян в Евросоюзе не намерены.

Также Еврокомиссии поручили подготовить рекомендации относительно того, что делать с уже выданными визами. Кроме того, страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.

Ранее руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин объяснил, что в случае ужесточения визового режима повысится консульский сбор на визы, придется собирать больше документов, а срок получения растянется. Квашнин добавил, что для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — «сильная эскалация». Он предположил, что «по законам дипломатической игры» Россия будет предпринимать зеркальные меры по отношению к странам Шенгенской зоны.