В ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти Шарль Мишель: в ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти

Шарль Мишель / Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его словам, новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России, сообщает РИА Новости.

Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России, — цитирует Мишеля агентство.

Других деталей европейского эмбарго глава Евросовета не назвал. При этом он добавил, что по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе согласованы другие меры шестого санкционного пакета. Так, в частности, вводятся индивидуальные санкции и запрет на вещание в ЕС трёх российских телеканалов.

Ранее стало известно, что вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек заявил: введённый США в марте запрет на импорт нефти из России не даёт эффекта, на который надеялись на Западе. Проблема оказалась в том, что после введения американского эмбарго цены выросли и теперь Москва выручает большие суммы за меньшие объёмы проданного, отметил он.