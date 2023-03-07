В Equinor оценили возможности Норвегии заменить Россию на энергорынке ЕС Equinor: Норвегия не сможет занять место России на энергетическом рынке ЕС

Фото: Alexander Pohl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что его страна на сможет полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке. На полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне он не стал пояснять свое суждение, сообщает РИА Новости.

Нет, вовсе нет, — ответил Варнесс на вопрос о возможностях Норвегии занять место России.

Компания Equinor, основанная в 1972 году, до 2018 года носила название Statoil. Она работает более чем в 30 странах. Ее крупнейшим акционером является Норвегия.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Норвегия могла участвовать в диверсии на «Северных потоках» из-за влияния Пентагона, который увеличил присутствие в скандинавской стране на фоне кризиса отношений между Западом и Востоком. Журналист подчеркнул, что норвежская сторона также могла быть заинтересована в продаже собственного СПГ.