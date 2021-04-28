В ЕП потребовали ввести COVID-сертификаты максимум на год

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Так называемые COVID-сертификаты, свидетельствующие о прохождении гражданином вакцинации от коронавируса и подтверждающие право перемещаться по Европе на фоне пандемии, должны быть введены максимум на год. Такое требование выдвинули представители Европарламента. Данное сообщение передаёт ТАСС.

Указанное требование содержится в переговорной позиции ЕП, которая была утверждена 29 апреля на сессии в Брюсселле.

Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый сертификат ЕС — вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше, — говорится в заявлении.

Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже у лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.

По его словам, некоторые ограничения, введённые на фоне распространения инфекции, всё же придётся оставить в силе.