В ЕП не поддержали идею отрицать итоги выборов в России Предложение отрицать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

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Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны Евросоюза не признавать результаты выборов президента России, подписали всего лишь 29 депутатов, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR. Уточняется, что общее их количество в составе Европейского парламента составляет 705 человек.

Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек, — отметил автор материала.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир не должен позволить победить президенту России Владимиру Путину. Таким образом чиновник отозвался о ситуации на Украине, после чего потребовал выделять больше средств Киеву.

Ранее предвыборная программа Путина в 2024 году была частично раскрыта на «Итогах года с Владимиром Путиным» в ходе ответов президента на вопросы ведущих. В частности, он отметил модернизацию здравоохранения как один из важных приоритетов. Также глава государства остановился на необходимости укрепления суверенитета России, под которым он понимает «укрепление обороноспособности страны, укрепление общественного суверенитета, <...> обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики».