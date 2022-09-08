В Энергодаре задержали корректировщика, наводившего дрон-камикадзе ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Энергодаре задержан корректировщик, наводивший беспилотник-камикадзе ВСУ на здание городской администрации, сообщили ТАСС в руководстве города. Известно, что это было сделано по горячим следам.

По горячим следам задержан наводчик-корректировщик, указавший координаты и корректировавший удар БПЛА, — сообщили в военно-гражданской администрации.

Ранее власти Энергодара заявили о попытке ВСУ подорвать здание администрации города с помощью дрона-камикадзе. Стало известно, что в один из блоков кондиционирования на крыше постройки сбросили взрывчатку. После этого началось возгорание, которое было своевременно локализовано. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Энергодаре украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола, где выдавали российские документы. В результате попадания поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства России.