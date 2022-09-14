В Энергодаре среди сотрудников ЗАЭС выявили корректировщика ВСУ Член запорожской ВГА Рогов заявил, что в Энергодаре задержали работающего на ЗАЭС корректировщика ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции

В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. Задержанный заявил, что подвергся влиянию украинской пропаганды.

Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды, — заявил Рогов.

12 сентября Рогов указывал, что украинские военные готовят масштабное наступление в районе ЗАЭС и на переправах. По его словам, Киев перебрасывает артиллерийские установки, в частности, РСЗО HIMARS и гаубицы М777.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества. В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ.