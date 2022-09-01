В ВГА Энергодара сообщили об уничтожении большей части украинского десанта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Большая часть украинского десанта в Энергодаре уничтожена, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы обеспечить прорыв диверсионным группам со стороны прибрежной части.

Выстрелы артиллерии ВСУ, «прилет» в районе ДК «Современник». Огонь ведется в попытках обеспечить диверсионным группам боевиков прорыв со стороны прибрежной части города Энергодар, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти региона готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии.