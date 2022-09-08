Дрон ВСУ атаковал здание администрации Энергодара

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Энергодара заявили о попытке ВСУ подорвать здание администрации города с помощью дрона-камикадзе, сообщает РИА Новости. В агентстве со ссылкой на пресс-службу местного муниципалитета уточнили, что в один из блоков кондиционирования на крыше постройки сбросили взрывчатку. После этого началось возгорание. Информации о пострадавших нет.

В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола, где выдавали российские документы. В результате попадания поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства России.

До этого стало известно, что в результате очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной станции оказались поврежденными спецкорпус АЭС и емкость с дистиллированной водой. По словам члена военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, в результате атаки никто не пострадал.