В Энергодаре сообщили о провале очередного прорыва со стороны десанта ВСУ Администрация Энергодара сообщила о неудачной попытке высадить десант ВСУ вблизи города

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В ночь на 9 сентября вблизи Энергодара была предотвращена попытка высадки украинского десанта, сообщил «Интерфаксу» глава администрации города Александр Волга. По его словам, это произошло примерно в 01:00 по московскому времени. Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, город остается без электроснабжения.

Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен, — сказал он.

Предыдущие попытки украинского десанта высадиться в Энергодаре были предприняты в ночь на 1 и 3 сентября, целью их был захват Запорожской АЭС. 3 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинцы пытались высадиться на нескольких десятках лодок с вооруженными людьми. Сразу после обнаружения противника была поднята авиация, в частности вертолеты Ка-52.

До этого Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ.