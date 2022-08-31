В Запорожской области сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: предотвращен теракт на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, рассказал РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. У задержанных, по его словам, изъяли автоматы, гранатометы и взрывные устройства. В ближайшее время на атомную станцию должна прибыть миссия МАГАТЭ.

Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции, — заявил Рогов.

По его словам, подобные действия лишний раз доказывают «террористическую сущность киевского режима».

Позднее в Сети появились кадры, предположительно, задержания украинских венных, которые готовили теракт на Запорожской АЭС.

Ранее Рогов сообщал, что власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, у властей для этого есть необходимый опыт. Рогов отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения.

Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что официальная миссия МАГАТЭ сейчас находится в очереди на пропускном пункте, чтобы перейти на территорию Украины, контролируемую российскими войсками. По его словам, членам миссии не выписывали специальные пропуска и им придется стоять в очереди вместе с другими гражданами.