В Энергодаре не готовы восстановить резервную подачу энергии на ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Энергодару не удается восстановить резервную подачу энергии на Запорожской АЭС в соответствии с требованиями МАГАТЭ из-за недавних обстрелов со стороны ВСУ, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. По его словам, аварийные бригады частично восстановили некоторые участки ЛЭП, но требуется еще много работы, передает ТАСС.

После нанесения ударов ВСУ они (резервные линии подачи энергии на АЭС. — NEWS.ru) на данный момент находятся в неработоспособном состоянии. <...> В ближайшее время, я думаю, все придет в норму. В связи с этим, естественно, ЗАЭС будет функционировать в нормальном, стабильном, безопасном режиме, — подчеркнул Волга.

Он также заявил, что уже нет сомнений о том, кто именно обстреливает АЭС. По его мнению, украинские власти признались в этом, когда сообщили об атаках по военным целям в Энергодаре.

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призывала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС. Кто именно обстреливает станцию, однозначно из отчета неясно.