Запорожская АЭС была временно отключена из-за обстрелов ВСУ ВГА Запорожской области: массовые обстрелы ВСУ привели к временному отключению Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС была временно отключена из-за массовых обстрелов близлежащих территорий бойцами ВСУ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. По его словам, атаки вызвали пожар вблизи атомной станции, что привело к короткому замыканию в сети, передает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Сообщаю, что по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, который продолжался с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели, — рассказал глава ВГА.

Он уточнил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности, в связи с чем специалисты были вынуждены произвести переподключение. Балицкий заявил, что аварийные службы оперативно устранили неполадки и подача электроэнергии в регион была восстановлена.

Ранее в СМИ сообщалось о массовых отключениях электричества в Херсонской и Запорожской областях Украины. В частности, без энергоснабжения остались жители Мелитополя и Энергодара.

Глава депздрава ВГА Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что медицинские учреждения в регионе начали использовать электрогенераторы в связи с массовым отключением электроэнергии.