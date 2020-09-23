В энергетической стратегии Украины увидели признаки коррупции

https://static.news.ru/photo/d1d174f2-fdb5-11ea-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: xaec.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект строительства двух новых блоков Хмельницской АЭС. Он также заявил о разработке долгосрочной программы развития атомной энергии для реализации украинской энергетической стратегии «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что за этими планами стоит коррупционная составляющая.

Хмельницкая АЭС была последней из введённых в эксплуатацию в советский период. Первый реактор был запущен в 1987 году. Второй — только в декабре 2005-го. Третий и четвёртый энергоблоки формально находятся в стадии возведения и по плану должны быть готовы к 2025 году. В беседе с изданием «Экономика сегодня» Суздальцев отметил , что в расширении возможностей АЭС есть смысл, так как Украина испытывает дефицит электроэнергии.

Киев в 2014 году прекратил сотрудничество с Москвой в сфере атомной энергетики и, не имея собственных технологических ресурсов для проектов в этой отрасли, вынужден был обратиться за помощью к Западу.

ТВЭЛ на этих реакторах будут американские, поэтому нужно думать не о том, насколько это нужно украинской экономике, а о том, какую политику в этой стране будут преследовать иностранные инвесторы, — сказал эксперт.

Возможно, проект украинских властей составлен с расчётом на то, что ноябрьские президентские выборы в США выиграет представитель Демократической партии Джо Байден.

Перед нами одновременно конспирологическая и коррупционная сделка. Нового потребителя на Украине нет, поэтому нет особенных причин для разговоров об этом проекте прямо сейчас. Если это не очередной политический пиар, то в данной сделке заложена большая коррупционная составляющая, за которую Украина затем будет расплачиваться десятки лет, — констатировал Суздальцев.

Эксперт напомнил, что западные проекты дороже предложения Росатома (ранее сотрудничавшего с Киевом) и не соответствуют условиям украинской атомной энергетики.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года на Украине отключился третий энергоблок Ровенской АЭС. Ранее ещё два блока станции выводили из строя для ремонта.