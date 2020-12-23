В Елисеевском дворце сообщили об улучшении здоровья Макрона

https://static.news.ru/photo/5550210c-451e-11eb-a165-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона сообщили об улучшении состояния здоровья французского лидера, заразившегося коронавирусной инфекцией.

Источник в пресс-службе президентской резиденции в разговоре с французскими СМИ отметил признаки улучшения самочувствия Макрона, не раскрыв подробностей о его состоянии, сообщает агентство AFP.

Ранее на этой неделе госсекретарь при премьер-министре Франции Габриэль Атталь сообщал, что у президента пока сохраняются симптомы заражения COVID-19. При этом представитель кабмина подчеркнул, что состояние Макрона стабильное и французский лидер продолжает работать на карантине.

17 декабря NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Позже французский лидер опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своём самочувствии после заражения COVID-19.

Политик пообещал рассказывать гражданам о течении у него болезни. Также он выразил благодарность за сообщения со словами поддержки, солидарности и симпатии.