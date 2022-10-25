В ЕК сообщили, сколько Евросоюз готов платить Украине Фон дер Ляйен: Евросоюз готов выплачивать Украине €1,5 млрд в месяц

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Евросоюз готов оказывать ежемесячную финансовую поддержку Украине в размере €1,5 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе конференции по теме восстановления Украины председатель ЕК указала, что тогда к 2023 году сумма составит €18 млрд. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина нуждается в ежемесячных пакетах финансовой помощи от €3 до €5 млрд, чтобы выплачивать пенсии, а также зарплаты военнослужащим, учителям и врачам.

При этом глава ЕК уточнила, что в 2022 году Киев уже получил от ЕС помощь свыше €19 млрд, «не считая поставок вооружений».

Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от €3 млрд до €5 млрд ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей. Помощь необходима от ЕС, США, наших партнеров и международных финансовых институтов. ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд за один месяц войны, что составит порядка €18 млрд в 2023 году, — заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии отметила, что Евросоюз не должен позволить РФ уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По мнению фон дер Ляйен, энергетические объекты украинского государства нуждаются в ремонте и восстановлении.

Украина нуждается в срочном восстановлении потерь прямо сейчас <...>. Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться, — добавила фон дер Ляйен.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что страны, входящие в Евросоюз, должны продолжать оказывать финансовую и военную помощь Киеву, однако для этого нужно получить «благословение» от граждан Европы. По ее словам, в будущем такая поддержка может стоить гораздо дороже, поэтому ее нужно предоставлять сейчас.