В ЕК заявили, что европейцев сложно убедить поддерживать Украину ЕК: лидерам ЕС сложно убедить своих граждан в необходимости помощи Украине

Фото: МО Украины

Европейским лидерам становится все труднее убедить граждан в необходимости продолжения финансовой поддержки Украины, заявила заместитель главы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова в интервью французскому изданию Monde. По ее словам, им необходимо вести дебаты, на которых они докажут, что «победа Украины в долгосрочной перспективе ясна».

Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь, — заявила Юрова.

Ранее сообщалось, что Германия намерена сократить свой денежный вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Украине. Согласно обнародованному документу, Берлин указывает, что уже оказал достаточную поддержку Киеву. В статье The Telegraph также сообщается, что Франция хочет добиться от фонда прекращения передачи вооружений из запасов стран ЕС. Вместо этого Париж предлагает совместными усилиями закупать оружие у европейских производителей.

Военный аналитик Прохор Тебин в то же время выразил мнение, что за счет военной помощи Украине США обновляют свой военно-промышленный комплекс (ВПК).