В ЕК признали негативный эффект от поддержки Украины Еврокомиссия предложила продлить беспошлинный режим для Украины

Еврокомиссия (ЕК) выступила за продление беспошлинного режима для продуктов из Украины еще на один год, сообщил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он признал, что это решение негативно отразится на европейской экономике, передает ТАСС.

Сегодня Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год. <...> Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется. <...> Мы в курсе, что это может иметь неблагоприятный эффект в некоторых странах, — сказал он.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский ранее заявил, что отмена пошлин на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС наносит ущерб фермерам страны. Он призвал принять меры, направленные на защиту европейских рынков от украинской продукции.

До этого стало известно, что польские фермеры устроили акцию протеста против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли движение в ряде населенных пунктов страны. Организаторы митинга пояснили, что они настаивают на прекращении импорта не только с Украины, но и из других стран, не входящих в состав ЕС. Кроме того, фермеры требуют пересмотра общей аграрной политики. Они против экологических ограничений, которые появились из-за европейского «зеленого курса».