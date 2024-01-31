Еврокомиссия (ЕК) выступила за продление беспошлинного режима для продуктов из Украины еще на один год, сообщил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он признал, что это решение негативно отразится на европейской экономике, передает ТАСС.
Сегодня Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год. <...> Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется. <...> Мы в курсе, что это может иметь неблагоприятный эффект в некоторых странах, — сказал он.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский ранее заявил, что отмена пошлин на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС наносит ущерб фермерам страны. Он призвал принять меры, направленные на защиту европейских рынков от украинской продукции.
До этого стало известно, что польские фермеры устроили акцию протеста против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли движение в ряде населенных пунктов страны. Организаторы митинга пояснили, что они настаивают на прекращении импорта не только с Украины, но и из других стран, не входящих в состав ЕС. Кроме того, фермеры требуют пересмотра общей аграрной политики. Они против экологических ограничений, которые появились из-за европейского «зеленого курса».