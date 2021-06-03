В ЕК предложили ввести цифровые ID для жителей Евросоюза

https://static.news.ru/photo/1102486c-c472-11eb-adf1-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Представители Еврокомиссии предложили ввести добровольные цифровые ID для жителей Евросоюза. Удостоверение, как предполагается, будет признаваться на территории всех государств ЕС. Об этом стало известно в четверг, 3 июня, из сообщения ЕК, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что комиссия выдвинула предложение по фундаменту для европейской цифровой идентификации. Она в будущем должна быть доступна для граждан, резидентов и предприятий в Евросоюзе.

Лица, получившие ID, смогут с помощью удостоверения подтверждать свою личность, а также обмениваться электронными документами, используя доступные гаджеты.

Они смогут получить доступ к онлайн-сервисам с помощью своей национальной цифровой идентификации, которая будет признаваться по всей Европе. Использование кошелька всегда будет по выбору пользователя, — говорится в заявлении от ЕК.

Ранее стало известно, что Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Россия снова в этот список не вошла. Документ был обнародован в четверг, 3 июня.

В обновлённом списке для открытия границ к странам, которые уже были в перечне, присоединилась Япония. Россия вместе с Соединёнными Штатами туда не попали.