Еврокомиссия подаст в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок вакцины

https://static.news.ru/photo/9067c57a-a34b-11eb-86ad-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Представители Еврокомиссии готовятся подать в суд на компанию по производству вакцин против коронавирусной инфекции нового типа AstraZeneca. Грядущее судебное разбирательство связано с проблемами с поставками сыворотки. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает газета Politico.

Как отметил источник журналистов, в ЕК подняли указанный вопрос накануне. На встрече представителей государств сообщества большинство поддержали подачу иска из-за жалоб на провал в поставках обещанных доз препарата. В результате разбирательства в ЕК намерены обязать компанию предоставить странам — членам Евросоюза количество доз сыворотки, указанное в контракте.

До конца текущей недели начало разбирательства против компании должно быть согласовано. Прежде в AstraZeneca сообщали, что отстают от производственного графика по поставкам на два месяца, отметив более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с её мощностями в Великобритании.

Как стало известно ранее, жители Дании больше не получат ни одной прививки AstraZeneca. Вакцинацию этим препаратом полностью прекратили во всех возрастных группах. 14 апреля управление по здравоохранению страны сообщило, что британо-шведская вакцина несёт реальные угрозы для пациентов.