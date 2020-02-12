https://static.news.ru/photo/22c74a74-4da5-11ea-9a43-fa163e074e61_660.jpg Оливер Варгеи Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Еврокомиссия продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и отвергает любой компромисс в выполнении Минских договорённостей. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Он подчеркнул, что санкционная политика ЕС останется неизменной, пока не будет заметен прогресс в реализации соглашений.

Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию, — цитирует комиссара «Интерфакс-Украина».

Варгеи также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за попытки разблокировать Минский процесс. По его словам, украинский лидер делает «колоссальную» и очень важную работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в ДНР призвали Киев выполнять Минские соглашения, а не пересматривать их. В республике подчеркнули, что считают ни возможной, ни целесообразной какую-либо ревизию договорённостей.