Еврокомиссия продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и отвергает любой компромисс в выполнении Минских договорённостей. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
Он подчеркнул, что санкционная политика ЕС останется неизменной, пока не будет заметен прогресс в реализации соглашений.
Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию, — цитирует комиссара «Интерфакс-Украина».
Варгеи также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за попытки разблокировать Минский процесс. По его словам, украинский лидер делает «колоссальную» и очень важную работу.
Ранее NEWS.ru писал, что в ДНР призвали Киев выполнять Минские соглашения, а не пересматривать их. В республике подчеркнули, что считают ни возможной, ни целесообразной какую-либо ревизию договорённостей.