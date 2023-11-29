В ЕК оценили шаги Украины по вступлению в Евросоюз Фон дер Ляйен: Украина выполнила почти все требования для вступления в Евросоюз

Фото: European Parliament

Урсула фон дер Ляйен

Украина выполнила почти все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит издание Politico, реформы, проведенные Киевом, являются «глубоко впечатляющими».

Глубокие и структурные реформы, которые проводит Украина, производят на меня глубокое впечатление. <...> Они выполнили все необходимые требования почти по всем семи шагам, которые мы просили их сделать, когда они стали страной — кандидатом [на вступление в Евросоюз], — сказала она.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что вступление Киева в Евросоюз уже является реальностью, а вот о вступлении в НАТО этого сказать еще нельзя. При этом она подчеркнула, что в Североатлантическом альянсе уже думают над тем, какой вклад Киев может внести в коллективную безопасность Блока.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выполнил все рекомендации для вступления в Евросоюз. Он отметил, что есть семь рекомендаций, которые власти должны выполнить, как бы сложно это ни было. По его словам, он не ждет никаких подарков, но просит учесть то, что страна находится в стадии конфликта.