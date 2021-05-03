В ЕК объяснили предложение разрешить въезд вакцинированным туристам

https://static.news.ru/photo/af46a9f2-ac15-11eb-8cbf-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Предложение Еврокомиссии о допуске привитых иностранцев в Евросоюз не освобождает туристов от сдачи тестов на коронавирус и карантина. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Адальберт Янс, передаёт ТАСС.

По его словам, введение и снятие различных ограничительных мер остаётся за властями государств — членов ЕС.

Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов, — подчеркнул Янс.

Накануне Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако препарат должен быть разрешён к применению в ЕС.

Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже к лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.