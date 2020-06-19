В двух регионах Польши посоветовали провести выборы президента по почте

https://static.news.ru/photo/974f8b52-b256-11ea-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Польши в связи с высоким уровнем риска заражения коронавирусом рекомендовал Государственной избирательной комисии (ГИК) провести голосование на президентских выборах в удалённом режиме в двух гминах (малых административно-территориальных единицах).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский Минздрав. Речь идёт о гминах Баранов (воеводство Великопольское) и Марковице (воеводство Силезское). Здравоохранительное ведомство советует организовать там выборы только при помощи почты. Уровень заболеваемость COVID-19 в этих гминах превышает 100 человек на 1000 жителей. ГИК примет окончательное решение по этому вопросу 21 июня.

Согласно введённым из-за пандемии правилам, выборы президента Польши пройдут как традиционно с организацией участков, так и по почте для находящихся в карантине и тех, кто выберет такой способ по своему желанию. Также почтовое голосование может вводится в отдельных регионах по рекомендации Минздрава. Заявки на удалённую форму подачи голоса принимались до 16 июня, их оставили около 150 тысяч человек. Выборы назначены на 28 июня.

По данным на 19 июня, число выявленных случаев COVID-19 в Польше составляет 31 316, жертвами коронавируса стали 1334 человека.

Как передавал NEWS.ru, 4 июня члены парламента Польши приняли вотум доверия главе Минздрава страны Лукашу Шумовскому. Министр, однако, до сих пор находится в должности.