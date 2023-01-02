В двух областях Украины прогремели взрывы В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

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В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы, сообщил в Telegram телеканал «Пятый». Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Сообщают о взрывах в Николаевской и Черкасской областях. В этих регионах сейчас воздушная тревога, — говорится в посте.

Украинское издание «Суспильне» уточнило, что в Николаевской области взрывы прогремели в Очакове. По сведениям СМИ, взрывы также слышны в Херсоне.

В ночь на 2 января украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Голосеевском и Деснянской районах Киева. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и проводятся аварийные отключения электроэнергии.

В последний день 2022 года взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.