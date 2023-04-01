В двух областях на востоке Украины зазвучала воздушная тревога В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу вечером 1 апреля объявляли в двух областях на востоке Украины — в Херсонской и Днепропетровской. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе по оповещению граждан.

Предупреждение о возможных ударах с воздуха действовало в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Тревога была отменена спустя полчаса после ее объявления.

В ночь на 1 апреля тревогу объявили и затем отменили в пяти восточных регионах страны.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В некоторых случаях взрывы объясняются работой ПВО.

Кроме того, власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры.

Кроме того, мэр Львова сообщил, что почти все электроподстанции в городе и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.