В двух городах Украины начали эвакуацию населения Жителей городов Белополье и Ворожба Сумской области эвакуируют

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Эвакуацию населения начали проводить в городах Белополье и Ворожба в Сумской области Украины, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава местной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх. Он предложил желающим выехать из населенных пунктов обратиться к старостам и председателям общин.

Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области, — добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч мирных жителей. Операция по перемещению гражданского населения велась более двух суток.

Газета The New York Times писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область, чтобы не допустить продвижения российской армии. Отмечается, что украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» информировал о заходе ВС России в один из ключевых опорных пунктов ВСУ на территории Харьковской области. По его информации, речь идет о городе Волчанске. Минобороны РФ информацию не комментировало.