В донецкой больнице обнаружили следы боеприпасов НАТО после обстрела ВСУ Сотрудники СК РФ обнаружили следы боеприпасов НАТО в больнице в Донецке

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудники СК России обнаружили элементы боеприпасов образцов НАТО при осмотре больницы Калинина в Донецке, которая подверглась обстрелам ВСУ накануне, 9 сентября, сообщает РИА Новости. Отмечается, что калибр артиллерии составлял 155 мм. Эти фрагменты отправили на баллистическую экспертизу для установки типа и характера боеприпасов.

Следователями Следственного комитета Российской Федерации сегодня производится осмотр места происшествия. Это поликлиника № 2 города Донецка, которая вчера вечером подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <...> В настоящее время мы нашли место попадания снаряда, в том числе поражающие элементы, которые в последующем будут направлены на баллистическую судебную экспертизу с целью установления типа и характеристик боеприпаса, — рассказал сотрудник опергруппы СКР.

По его словам, пожар, при котором пострадала кровля больницы, был локализован аварийными службами. Во время обстрела в ней находились пациенты. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

О пожаре в больнице Калинина вечером 9 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, приложив видео с места происшествия.

9 сентября ВСУ также обстреляли Донецк, известно о двух погибших. Удары были нанесены по Ворошиловскому, Кировскому и Петровскому районам. В результате артиллерийского огня снаряды ВСУ также разорвались на территории центрального парка.

Очевидцы показали осколки снарядов 155-мм — «натовский калибр». В штабе теробороны ДНР отметили, что число пострадавших возросло до семи.

Местный житель Анатолий стал очевидцем обстрелов города. Он отметил, что уже привык к ударам, но так близко взрывов не видел никогда. По словам мужчины, в момент прилета снарядов он находился на балконе и ждал родственников, которые должны были вернуться домой. В какой-то момент он услышал свист, затем оглушительный взрыв, после чего упал на пол и в первые секунды не мог понять, что происходит.