В Донецке обстреляли многоквартирный дом и администрацию Пушилина Мэр Донецка Кулемзин: в центре города зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина

Фото: МО Украины

В Ворошиловском районе Донецка зафиксированы прямые попадания в многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. По информации Донецкого агентства новостей, в здании администрации начался пожар. Отмечается, что есть погибшие и раненые. Пушилин в результате удара не пострадал и «находится в безопасном месте», цитирует «Интерфакс» слова представителя администрации. Кулемзин также отметил, что весь центр Донецка подвергается обстрелам.

Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе, — написал мэр.

Агентство ТАСС сообщает, что обстрелу подверглась гостиница, где останавливаются журналисты.

22 августа Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что служащие ВСУ в понедельник обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с мск) был нанесен по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

21 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Он добавил, что были предприняты попытки ударить по Каховской ГЭС, в ходе обстрелов разрушений не зафиксировано