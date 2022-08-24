Сильный пожар охватил гипермаркет «Галактика» в Донецке после обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли гипермаркет «Галактика»

Фото: flickr

Солдаты ВС Украины

ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что после обстрела магазин охватил сильный пожар. Данных о пострадавших не поступало.

Прямое попадание в магазин «Галактика» в микрорайоне Широкий. Информация о пострадавших и размерам разрушений уточняется, — написал Кулемзин.

По данным газеты «Известия», это был последний гипермаркет в Донецке, где можно было купить стройматериалы, инструменты и вещи, необходимые в хозяйстве.

23 августа ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка. После этого в здании начался пожар, в результате которого пострадали люди. Пушилин в результате удара не пострадал и «находится в безопасном месте». Кулемзин также отметил, что весь центр Донецка подвергается обстрелам.

22 августа представительство ДНР в СЦКК сообщило, что служащие ВСУ в понедельник обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с московским) был нанесен по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.