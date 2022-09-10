В Донецке в результате обстрела рынка погибло три человека Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех погибших в результате обстрела рынка

Фото: МО Украины

В Донецке в результате обстрела рынка у железнодорожного вокзала погибло три человека, заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, опознать удалось только одного из погибших. Также не менее трех человек получили ранения разной степени тяжести, они были в срочном порядке доставлены в травматологический центр.

Продолжает поступать информация о погибших и раненых мирных жителях Донецка в результате обстрелов украинскими нелюдями рынка в районе железнодорожного вокзала. По последним данным, погибло трое людей. <...> Ранены еще как минимум трое жителей города — женщина 1964 г.р., мужчины — 1959 г.р. и 1953 г.р. Все пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр, — рассказал глава города.

Также в штабе теробороны ДНР сообщили об обстрелах ВСУ в Петровском районе Донецка. По данным ведомства, в результате атаки погиб один мирный житель, еще трое получили травмы.

Кулемзин подчеркнул, что обстрелы города не прекращаются, и призвал местных жителей беречь себя и по возможности не выходить из дома.

Накануне Кулемзин сообщал о возникшем в результате обстрелов пожаре в больнице Калинина в Донецке. Позже сотрудники СК России обнаружили на месте элементы боеприпасов образцов НАТО. По словам сотрудника опергруппы СКР, пожар, при котором пострадала кровля больницы, был локализован аварийными службами. Во время обстрела в ней находились пациенты. О жертвах и пострадавших информации не поступало.