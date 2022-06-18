В Донецке после обстрелов загорелся завод «Топаз»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудники МЧС ДНР

После утренних обстрелов в Донецке загорелся завод «Топаз», находящийся в Куйбышевском районе, об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас над заводом видно плотное облако дыма. Кулемзин также отметил, что ряд местных жителей получили ранения.

Практически со всех районах города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под обстрелами, — рассказал глава города.

Накануне мэр Донецка сообщил об очередных ударах по центру города. По его словам, в результате обстрела в районе Центрального универмага есть пострадавшие, повреждены три автомобиля и окна домов.

6 июня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в ДНР. Атаки велись на посёлки городского типа Владимирское и Никольское, под обстрел попали посёлок Степное в ДНР и Северодонецк в ЛНР. В этот же день в Киевском районе Донецка была обстреляна привокзальная площадь. В результате пострадали две женщины 50 лет и 21 года.