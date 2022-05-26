В Донецке открыли бюст Героя России и ДНР Владимира Жоги

Памятник Герою РФ и ДНР, бывшему командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге / Фото dan-news.info

В Донецке на Аллее героев в Парке культуры и отдыха открыли памятник Герою России и Донецкой Народной Республики, комбату батальона «Спарта» полковнику Владимиру Жоге (Воха). Глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале написал, что Жога посвятил свою жизнь главной цели — защите людей, освобождению родной земли от неонацизма.

Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость. Своим мужеством Воха прославил Донбасс, всю Русскую землю, все русское воинство, к которому он принадлежит, — отметил глава республики.

Владимир Жога с 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование батальоном «Спарта». Погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Посмертно ему присвоены звания Героя ДНР и Героя России. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону именем Жоги назовут одну из улиц в строящемся микрорайоне.