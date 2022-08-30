В Донецке изменили график подачи воды Вода в Донецке с 31 августа будет подаваться раз в три дня с 19:00 до 21:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Централизованная подача воды населению Донецка с 31 августа будет происходить раз в три дня, сообщили в Telegram-канале Министерства информации Донецкой Народной Республики. Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19:00 до 21:00 и лишь в нескольких районах города одновременно.

С 31 августа централизованная подача воды населению Донецка будет осуществляться по графику один раз в три дня, — говорится в сообщении.

Как указано в документе, питьевая вода в Донецке доходит до первого-второго этажей многоквартирных домов. Власти предлaгают жителям верхних этажей пользоваться врeзками на первом этаже. Также местных жителей просят сообщать в диспетчерские службы, если график подачи воды не соблюдается.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. В случае её подрыва без воды останутся 11 населённых пунктов. На прилегающей к станции территории, по его словам, разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых ведут обстрелы, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный огонь.