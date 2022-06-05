В Донецке прекратило работу эфирное телевещание из-за обстрелов ВСУ

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В Донецке прекратило работу эфирное телевещание из-за ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил замглавы ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев. Он отметил, что один из снарядов попал в телевышку в Петровском районе Донецка, из-за чего местные жители остались без телевидения, пишет ТАСС.

В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием [в телевышку, расположенную в Петровском районе Донецка], — сообщил собеседник агентства.

Чеботарев не назвал примерный срок начала ремонтных работ. Он отметил, что обстрелы Донецка продолжаются, поэтому о восстановлении работы телевышки говорить преждевременно.

Ранее представители Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Украинские войска вели огонь по объекту из минометов, а также залповых систем «Град» и «Ураган». Помимо этого, обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся Ворошиловский район Донецка.