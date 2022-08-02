В Донецке дети остались без лечения из-за обстрелов Жители Донецка не могут водить детей на иппотерапию

Фото: dan-news.info

В Донецке многие дети, которые нуждаются в иппотерапии — лечении различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми — не могут выехать из обстреливаемых районов и получить помощь. Об этом сообщила URA.RU психолог-дефектолог, директор конно-спортивного клуба «Ягуар» Юлия, посоветовав семьям с детьми, у которых начинаются проблемы с психикой, уехать из города.

У нас на данный момент, к сожалению, деток стало меньше. Осталось немного человек, которые регулярно приходят, потому что многие не могут просто выехать из обстреливаемых районов. Сегодня у нас отказались люди приезжать на иппотерапию, потому что у них перед подъездом рассыпали мины «Лепесток», — рассказала Юлия.

Ранее почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские военные используют запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» для нанесения максимального урона жителям ДНР. Собеседник подчеркнул, что взрывом ПФМ-1 человеку может оторвать конечность.

Примерная масса «Лепестка» — 80 граммов, из которых 37 граммов — взрывчатое вещество, длина — 11,9 см., ширина — 6,4 см, толщина — 2 см.