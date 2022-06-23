Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое Посол ЛНР в России Мирошник: силы республики взяли в блокаду Горское и Золотое

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Горское и Золотое в Донбассе взяты в блокаду, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире «России 24». Он добавил, что из этих городов ВСУ обстреливали республику в течение восьми лет. По словам дипломата, в данных населенных пунктах заблокированы около двух тысяч украинских военных.

Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое — это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи, — сказал Мирошник.

Он добавил, что yкраинские военные подают сигналы о готовности сдаться.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее Лисичанска.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже в ближайшее время Лисичанск будет окружен бойцами Вооруженных сил РФ и силами Народной милиции ЛНР.