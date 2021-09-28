В Донбассе появилась новая «горячая точка»

Район подконтрольного самопровозглашённой Луганской народной республике села Желобок становится новой «горячей точкой» в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах в Минске Мария Ковшарь, её слова приводит РИА Новости.

Ранее представители ЛНР заявляли, что более 50% обстрелов приходится на участок врайоне планируемого к открытию КПП «Первомайск — Золотое».

Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня... Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтверждённым координатором, — сообщила Мария Ковшарь.

По её словам, за минувшие сутки украинские снайперы ликвидировали двух сотрудников Народной милиции ЛНР. При этом Киев отвергает все обвинения в обстрелах.

Ранее сообщалось, что Украина решила саботировать заседание политической подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Проект дорожной карты урегулирования, который представители ДНР отправили в ОБСЕ, украинская сторона не получила, а обсуждение основных положений этого документа было похоже на «театр абсурда».