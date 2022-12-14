В Донбассе ликвидировали комбата бригады «Черных запорожцев» «Военкоры Русской Весны»: под Авдеевкой ликвидировали комбата 72-й бригады ВСУ Андрея Верхогляда

Фото: dan-news.info

В Донбассе был ликвидирован командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Андрей Верхогляд, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Он погиб под Авдеевкой.

Под Авдеевкой уничтожен комбат боевиков, пришедших с мечом на нашу землю. Андрей Верхогляд, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады, — говорится в сообщении.

Верхогляд был известен под позывным Левша. В 2017 году его наградили орденом Народного героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В конце ноября российские военные ликвидировали украинского бойца Дмитро Сидорко с позывным Сансет под Артемовском. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщалось, что ВСУ пообещали отомстить военнослужащим ВС РФ за смерть своего побратима.

В начале декабря стало известно, что подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР штурмует позиции ВСУ в селе Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. В Сети были опубликованы кадры наступательных действий, на которых можно было видеть, как ювелирно работает артиллерия и как при помощи беспилотника сбрасываются снаряды на противника.