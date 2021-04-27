Автомобиль ВСУ подорвался на мине в Донбассе

https://static.news.ru/photo/61b0454e-a75c-11eb-9622-96000091f725_660.jpg Фото: pressjfo.news/facebook.com

Автомобиль Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвался на взрывном устройстве на востоке страны. В результате происшествия один солдат погиб, трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил в Донбассе.

Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединённых сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё трое военнослужащих получили боевые травмы, — рассказали в пресс-центре.

Военнослужащие были госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk был атакован вскоре после того, как оказался у российской границы. В тот момент он пролетал над украинской территорией. Инцидент произошёл 24 апреля.

Не исключено, что дрон стал жертвой украинской системы РЭБ. Утром 25 апреля в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики в отчёте за предыдущие сутки сообщили, что украинские военные задействовали станцию РЭБ в районе частично подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое.