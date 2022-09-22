В ДНР заявили об освобождении поселка Жованка

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа артиллерии в ЛНР и ДНР

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили поселок Жованка в Артемовском районе, сообщается в Telegram-канале штаба теробороны ДНР. Также сообщается, что противник открывал огонь по территории ДНР с применением систем HIMARS и «Град», танков, артиллерии и минометов.

На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что третий батальон 1-й бригады президента Украины Владимира Зеленского предпринял неудачную попытку контратаки в районе Павловки Донецкой Народной Республики, потеряв 60 человек личного состава. ВСУ также лишились четырех танков и восьми автомобилей.

Представитель ведомства также рассказал об обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС: так, согласно информации Минобороны, повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока и линии электропередачи. Артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем.