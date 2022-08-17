В ДНР заявили о взятии села Вершина рядом с Артемовском В штабе теробороны ДНР заявили о взятии 268 населенных пунктов, включая село Вершина рядом с Артемовском

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР возле самоходного (перевозимого) автоматического гладкоствольного миномета «Василек» калибра 82 мм

Войска Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль село Вершина под Артемовском, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Там отметили, что на сегодняшний день под контролем союзных сил находятся 268 населенных пунктов.

В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину, — говорится в сообщении.

Накануне заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы Народной милиции республики при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Потери противника он назвал «тяжелейшими».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в свою очередь сообщил, что российские войска готовят котел для ВСУ в районе Северска. По его словам, военные РФ собираются пересечь реку Северский Донец и зайти с тыла. Он добавил, что союзные силы также ведут успешное наступление в районе Кодемы.