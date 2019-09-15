https://static.news.ru/photo/ef8bbb18-d7b6-11e9-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские силовики разместили артиллерию и танки в жилых районах Донбасса, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала вблизи жилых домов три единицы 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика», два танка и четыре артиллерийских гаубицы Д-30.

Басурин отметил, что при этом военные продолжают глушить сигнал беспилотников миссии ОБСЕ с помощью группы радиоэлектронной борьбы с целью скрыть вооружение.

Кроме того, силовики пытались сбить дрон миссии в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Пищевик и Старогнатовка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что украинские силовики сбили беспилотник с копией Знамени Победы, запущенный бойцами Народной милиции ДНР в честь Дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов.