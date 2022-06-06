В ДНР заявили о подожжённом при отступлении ВСУ зерне в порту Мариуполя Представитель ДНР Гагин: ВСУ при отступлении из Мариуполя подожгли в порту тонны зерна

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Советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта. Спасти зерно при тушении не получилось, отметил он в беседе с РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что большая часть запасов, судя по запаху и внешнему виду, для дальнейшего использования уже непригодно.

И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно, — рассказал советник.

Говоря об объёмах пропавшей сельхозпродукции, Гагин допустил, что речь может идти о многих тоннах. Зерно теперь нельзя использовать даже как корм для скота, добавил представитель ДНР.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Схему могут одобрить 8–9 июня, когда состоится визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.